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На розгляд Оскарівського комітету подали п'ять фільмів

Серед претендентів - "Носоріг" Сенцова і "Відблиск" Васяновича.

На розгляд Оскарівського комітету подали п'ять фільмів
Подготовка а 90-й церемонии "Оскар"
Фото: EPA/UPG

Український Оскарівський комітет завершив приймати заявки фільмів, які претендують на висунення від України на "Оскар" у номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

Про це повідомляється в фейсбуці комітету.

Журі вибиратиме серед п'яти фільмів: "Відблиск" (реж. Валентин Васянович), "Носоріг" (реж. Олег Сенцов), "Погані дороги" (реж. Наталка Ворожбит), "Стоп-Земля" (реж. Катерина Горностай) і "Чому я живий" (реж. Віллен Новак).

Переможця національного відбору планують оголосити 24 вересня.

Нагадаємо, що 94-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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