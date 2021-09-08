Агенція «Ухо» покаже виставку сучасних опер у Павільйоні культури на ВДНГ

1–31 жовтня 2021 р. у «Павільйоні культури», 13-му павільйоні ВДНГ музична агенція «Ухо» проведе мультимедійну виставку «Корисні копалини: виставка опер у павільйоні спогадів». Проєкт присвячений трьом сучасним операм, які «Ухо» ставило у 2016-2018 роках і створений на основі відеозаписів та сценічних декорацій цих опер. Глядачі зможуть досліджувати оперні твори, їх сюжет, музику, сценічні рішення та історію їх створення без часових обмежень театрального формату.

У 2016–2018 роках агенція «Ухо» показала три опери: «Лімб» Стефано Джервазоні (2016), «Хліб. Сіль. Пісок» Карміне Челла (2017; написана на замовлення «Уха») та «Моє зрадливе світло» Сальваторе Шарріно (2018). Опери були поставлені з залученням провідних європейських солістів, музикантів Ухо-ансамблю, сучасних українських митців і стали першими сучасними операми на головній оперній сцені країни. «Корисні копалини» перетворюють лінійні наративи цих опер на нелінійне експозиційне середовище, що складається з відеозаписів опер, аудіовізуальних інсталяцій та артоб’єктів. У фокусі виставки особливості оперних постановок, які важко розгледіти з глядацької зали за час театральної вистави. «Корисні копалини» поміщають глядача усередину оперного сюжету й у процес створення оперної постановки одночасно, а подекуди коментують рецепцію минулих постановок. Зорієнтуватися в особливостях сучасної оперної мови допоможуть музичні та освітні події виставки, детальна програма яких буде оголошена згодом.

«Корисні копалини» стануть першою масштабною подією, що відбудеться у новоствореному «Павільйоні культури» — кураторській інституції, яка працює на перетині сучасного візуального мистецтва, нової музики та архітектури і базується у павільйоні ВДНГ №13 «Вугілля», м. Київ. У павільйоні розташована підземна копія шахти, яка стане однією з локацій оперної виставки. Архітектурне рішення «Корисних копалин» розроблено у співпраці з архітектурною студією ФОРМА, незалежним офісом, орієнтованим на дослідження та експерименти в площині архітектури. Головна художниця виставки Катерина Лібкінд. Музичний консультант Луїджі Ґаджеро.

«Ухо» — музична агенція, що спеціалізується на новій академічній, імпровізаційній та експериментальній музиці. З 2012-го року «Ухо» представило понад 700 сучасних творів, більшість з яких були українськими прем’єрами, створило ансамбль нової музики та спродюсувало чотири відзначених європейськими критиками платівки.

Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.