У Мінкульті назвали суму, необхідну на відновлення київського костелу Святого Миколая

За попередньою оцінкою фахівців, на відновлення київського костелу Святого Миколая, який було пошкоджено внаслідок пожежі, знадобиться від 75 мільйонів гривень.

Про це у Telegram повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, напередодні відбулася зум-зустріч з благодійними організаціями та бізнесами з приводу наступних дій з питання відновлення.

За вихідні було розроблено покроковий план подальших дій згідно із законом та дотриманням питань безпеки робіт в будівлі. Наразі очікуються висновок ДСНС, які є підставою для замовлення експертної оцінки масштабу матеріальних збитків.

"Після цього, стан костелу мають оцінити експерти, аби визначити, яка йому нанеслася шкода, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи та ремонт. За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення знадобиться від 75 млн грн”, - повідомив Ткаченко.

Він додав, що до суми, які збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава. Наразі вже зібрано 5 млн 840 тис грн. І ще близько 20 млн грн бізнеси проголосили надати пожертви публічно.

Ткаченко також зазначив, що наразі Мінкульт спілкується із виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу,який було знищено у пожежі.

“Для того, щоб не було непорозумінь зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на які наразі збираються благодійні внески. Крім того його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ”, - написав Ткаченко.

Він також додав, що передача костелу громаді РКЦ вже погоджена урядом минулого року за узгодженим алгоритмом.

В міністерстві розраховують розпочати протиаварійні роботи з середини жовтня.

“Обговоривши всі нюанси ситуації план дій наступний: Отримуємо попередній акт ДСНС щодо пожежі і робимо експертизу завданих пошкоджень. Для прозорості процесу створюємо робочу групу при Міністерстві. У яку входитимуть представники ГО, бізнесів тощо. Аби контролювати використання коштів за цільовим призначенням. І, звичайно, дотримання законодавства України. Комунікуватимемо інформацію про те, куди направлятимуться кошти. Ось посилання на лендінг, де кожен зможе переглянути перебіг подій. Все буде публічно”, - написав Ткаченко.

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.

Займання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі.

Пожежа була на площі 80 м кв.

Споруда храму перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.