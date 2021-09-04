«Основи» випустили книгу про художника Олександра Дубовика

Видавництво «Основи» спільно зі Stedley Art Foundation випустили англійською мовою нову мистецьку книжку Alexander Dubovik. The Signs.

Куратори Stedley Art Foundation Катерина Цигикало та Жан-Клод Маркаде працювали виданням п’ять років. Книжка демонструє ретроспективу життя та робіт Дубовика та простежує особливості його творчного підходу. Alexander Dubovik. The Signs — подарункова книга, видана лімітованим накладом. Видання буде цікавим живописцям, культурологам, історикам та усім, хто цікавиться мистецтвом загалом.

Фото: надано видавництвом Фото: надано видавництвом Фото: надано видавництвом Фото: надано видавництвом

Олександр Дубовик — київський художник, народився 1931р., створював абстракції, глибоко психологічні портрети та автопортрети. У його картинах відображені ідеї Платона, Емануіла Канта, Едмунда Гусерля та Мартіна Гайдеггера. Кожна робота Дубовика — це поєднання складних візуальних та семантичних символів, що відкривають нам нові знання про світ, філософію та людство. Роботи Олександра Дубовика зберігаються у багатьох приватних колекціях, фондах українських та світових музеїв: німецькому музеї Kunsthalle Würth, музеї сучасного мистецтва у Тегерані, Українському музеї авангардного мистецтва в Чикаго (США), Zimmerly Art Museum (Нью-Джерсі, США) та інших.

Катерина Цигикало — мистецтвознавиця, дослідниця та кураторка виставкових проектів. Досліджує мистецтво ХХ століття та творчість сучасних українських художників, старша наукова співробітниця виставкового відділу Національного художнього музею України та Stedley Art Foundation, співзасновниця газети про сучасне мистецтво і культуру ВОНО.

Жан-Клод Маркаде — французький мистецтвознавець та історик мистецтва, літературознавець та куратор. Один з найавторитетніших спеціалістів та дослідників авангарду, автор ряду праць, присвячених творчості Казимира Малевича.