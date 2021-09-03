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Суд у Нідерландах відклав на жовтень рішення у справі "скіфського золота"

Україна добивається неповернення дорогоцінної колекції в окупований Крим.

Суд у Нідерландах відклав на жовтень рішення у справі "скіфського золота"
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення у справі про повернення в Україну колекції "скіфського золота" на 26 жовтня.

Про це повідомила перша заступниця Міністра закордонних справ Еміне Джапарова у твіттері.

"Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки «Крим - золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня ц.р. Віримо, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 р. щодо повернення «скіфського золота» в Україну", - написала Джапарова.

Винесення остаточного рішення відкладається уже не вперше. Попередньо планувалось, що його проголосять 14 серпня.

Нагадаємо, у 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Виставка проходила 2014 року і завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з голландської виставки.

Кримські музеї наполягають на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті.

У зв'язку з цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

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