МЗС: Україна рішуче засуджує намір РФ не продовжувати мандат місії ОБСЄ на пропускних пунктах "Гуково" та "Донецьк"

У МЗС розцінюють таке рішення Росії як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї бойовикам.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Російської Федерації не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

"Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією", - наголосили в дипвідомстві.

У МЗС розцінюють таке рішення Росії як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ та найманців на тимчасово окуповану територію України, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

"Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію РФ та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Забезпечення прозорості на українсько-російському кордоні є невід’ємною передумовою розв’язання російсько-українського збройного конфлікту", - наголосили в міністерстві.

Крім того, зазначається, що Україна підтверджує готовність до тісної взаємодії зі Шведським головуванням ОБСЄ, країнами-учасницями та Генеральною секретаркою ОБСЄ з метою вироблення і здійснення спільних кроків для упередження та мінімізації негативних наслідків ініціативи РФ.

"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити деструктивні дії щодо Спостережної місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення про розміщення спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" 24 липня 2014 року. Мандат був розрахований на три місяці, пізніше він постійно продовжувався. Востаннє це сталося 22 липня 2021 року, мандат діє до 30 вересня 2021 року.

Російські пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк" розміщені навпроти українських "Ізварине" і "Червонопартизанськ".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

СММ - це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання - це неупереджено та об'єктивно спостерігати і звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Діяльність місії здебільшого зосереджена на Донбасі.