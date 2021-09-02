Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
ГоловнаСуспільствоОсвіта

​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education

Перелік містить 1 600 університетів із 99 країн.

​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
Фото: facebook/Український католицький університет UCuniversity

10 вищих навчальних закладів України потрапили в рейтинг найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.  

Українські університети розташувалися на таких позиціях:

  1. Сумський державний університет – 501-600 місце;
  2. Національний університет «Львівська політехніка» – 601-800 місце;
  3. Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;
  4. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
  5. Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;
  6. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1201+ місце;
  7. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 1201+ місце;
  8. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
  9. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
  10. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.

Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1 600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

Нагадаємо, у березні чотири вищі навчальні заклади з України потрапили до рейтингів за спеціальностями кращих університетів світу у 2021 році за версією глобального аналітичного агентства в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також