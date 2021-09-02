​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education

10 вищих навчальних закладів України потрапили в рейтинг найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Українські університети розташувалися на таких позиціях:
- Сумський державний університет – 501-600 місце;
- Національний університет «Львівська політехніка» – 601-800 місце;
- Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1201+ місце;
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 1201+ місце;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.
Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1 600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.
Нагадаємо, у березні чотири вищі навчальні заклади з України потрапили до рейтингів за спеціальностями кращих університетів світу у 2021 році за версією глобального аналітичного агентства в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.