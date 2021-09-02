​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education

10 вищих навчальних закладів України потрапили в рейтинг найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Українські університети розташувалися на таких позиціях:

Сумський державний університет – 501-600 місце; Національний університет «Львівська політехніка» – 601-800 місце; Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце; Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1201+ місце; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 1201+ місце; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.

Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1 600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

Нагадаємо, у березні чотири вищі навчальні заклади з України потрапили до рейтингів за спеціальностями кращих університетів світу у 2021 році за версією глобального аналітичного агентства в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.