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СБУ в серпні заблокувала 43 кібератаки на українські органи влади

Фахівці перевірили 36 тис. критичних подій інформаційної безпеки.

СБУ в серпні заблокувала 43 кібератаки на українські органи влади
Фото: adviser.ru

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні 2021 року припинили та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що виявлена кібератака є результатом аналізу 36 тис. критичних подій інформаційної безпеки.

Здебільшого основними типами хакерських атак були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware).

"Нна базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати і попереджати загрози в національному кіберпросторі", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, на початку липня на сайти президента України та СБУ здійснили мережеву атаку.

26 серпня президент Володимир Зеленський затвердив оновлену Стратегію кібербезпеки України.

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