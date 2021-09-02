Резніков: мінські переговори мертві, але маємо зберегти їх

"Якщо Путін скаже: припиняємо цю війну, – не треба жодного Мінська, все тут же закінчиться".

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, який у зв'язку з хворобою Леоніда Кравчука представляє Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи, вважає цей формат мертвим.

Про це він сказав у інтерв'ю "Лізі".

"Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія. Але тут є важливий момент. Ми маємо зберегти цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький. Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно – заради людей, які знаходяться в тюрмах, серед іншого – в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - пояснив Резніков свою думку.

Він додав, що Німеччина й Франція намагаються щось робити у Нормандському форматі, але їм також нічого не вдається.

"Питання не в форматі. А в тому, про що говорити. Ну, будуть США п'ятим лідером у Нормандії – що далі? Має бути якась наповненість. Поки росіяни не виконали навіть ті обіцянки, які Путін давав на саміті в 2019 році в Парижі. У нас є ще Будапештський меморандум. І саме США й Британія там учасники. Чому б не почати там вести консультації? Запросивши туди Німеччину і Францію", - сказав він.

Резніков підкреслив, що рішення щодо війни на Донбасі приймаються не на переговорах ТКГ, а в Кремлі.

"Якщо Путін приїде до Берліна, до Відня, – все одно, і скаже: припиняємо цю війну, – не треба жодного Мінська, все тут же закінчиться", - сказав він.

Для початку, додав Резніков, достатньо буде хоча б припинити стріляти.

Нагадаємо, ще у лютому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що "мінський процес скоріше живий, ніж мертвий".

5 вересня 2014 року в столиці Білорусі були підписані так звані Мінські угоди. Після того в Мінську почали проводити засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з приводу їх виконання. З 2020 року переговори відбуваються в режимі онлайн через пандемію коронавірусної хвороби.