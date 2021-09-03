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На сесії міськради Чернівців жінка намагалася побити мера документами

Її вивели із сесійної зали поліцейські.

На сесії міськради Чернівців жінка намагалася побити мера документами
Фото: Скріншот відео

У Чернівцях на сесії міської ради жінка намагалася побити мера Романа Клічука.

Про це повідомляє місцеве видання "Чернівецький промінь".

Жінка підійшла до мера з криками "ви мене дістали" і  намагалася вдарити його документами по обличчю. Після цього її вивели із сесійної зали поліцейські.

Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

Стаття 173 - тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, - тягне за собою накладення штрафу від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді жінка напала на нардепа Микиту Потураєва та вдарила його сумочкою по голові.

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