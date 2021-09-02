У Харківській області зафіксований спалах чуми свиней

В національному природному парку "Слобожанський" було знайдено 9 померлих тварин.

В національному природному парку "Слобожанський" на Харківщині зафіксований спалах Африканської чуми свиней.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

Спалах хвороби зафіксовано 1 вересня. На території парку було знайдено 9 померлих тварин. З огляду на це було винесено розпорядження про встановлення тимчасових карантинних обмежень з АЧС.

Зокрема, було встановлено тимчасові карантинні обмеження з африканської чуми свиней у епізоотичному вогнищі терміном на 72 години.

Визначено межі тимчасової зони захисту радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої входять територія НПП «Слобожанський», частина населених пунктів с. Оленівське, с. Мурафа, с. Лісне Краснокутської селищної ради.

Також визначено межі тимчасової зони спостереження – радіусом 10 км – від зовнішніх меж зони захисту.

Окрім цього, буде проведено облік всього свинопоголів’я в господарствах усіх форм власності в зоні захисту та спостереження.

До того ж вирішили тимчасово заборонити переміщення живих свиней з карантинних зон.

Нині поліція з’ясовує, за яких обставин свині інфікувалися африканською чумою.

Нагадаємо, у 2018 році у Львівській області через спалах африканської чуми свиней на підприємстві "Галичина-Захід" забили поголів'я з більш ніж 102 тис. тварин.