​ВАКС повторно обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про надання хабаря голові Харківської облради

Вищий антикорупційний суд повторно обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про надання неправомірної вигоди голові Харківської обласної ради.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

31 серпня, слідча суддя частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до підозрюваного – ймовірного спільника голови Харківської облради - запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 713 тис. 700 грн.

Окрім цього, підозрюваний зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не залишати Харків без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Термін дії обов'язків – до 22 жовтня 2021 року включно.

Нагадаємо, підозрюваному ВАКС вже обирав запобіжний захід. Однак, 12 серпня, Апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу та скерувала справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Адвоката, разом із колишнім головою Харківської обласної ради Артуру Товмасяном та його заступником, підозрюють у ймовірній причетності в отриманні хабаря. За версією слідства, ексголова облради у змові із своїм заступником вимагав та одержав понад 1 млн грн за залишення на займаній посаді керівника одного з комунальних підприємств.

Депутата від партії "Слуга народу" Товмасяна було обрано на посаду голови облради 11 грудня минулого року. Він був єдиним претендентом на цю посаду. 4 серпня цього року, після звинувачення у хабарництві, його виключили з фракції.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід - він має сплатити майже 3 млн гривень застави та виконувати низку процесуальних обов‘язків.