На Харківщині чиновники "Укрзалізниці" привласнили 2 млн гривень, виділених на зарплати працівникам

Протягом останніх років керівництво вносило в документи недостовірні дані, а незаконно нараховану підлеглим зарплату - привласнювало.

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність посадовців однієї з філій "Укрзалізниці" в Харківській області, які привласнили майже 2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на заробітну плату працівникам.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, до злочинної схеми причетні посадовці структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія". Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні дані в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату - привласнювало.

Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в.о. голови "УЗ" Іван Юрик повідомив, що українські залізничники отримали підвищену зарплату за липень.

У чкрвні СБУ викрила масштабну корупцію у "Центрі первинної медико-санітарної допомоги" в Києві. Посадовці тоді присвоїли 6,3 млн гривень на фіктивних зарплатах.