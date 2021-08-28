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​Загостренням на Донбасі Росія намагається зірвати зустріч Зеленського та Байдена, - ТКГ

"Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про «агресивні дії України»".

​Загостренням на Донбасі Росія намагається зірвати зустріч Зеленського та Байдена, - ТКГ
Фото: РБК-Україна

Бойовики активізували обстріли на Донбасі напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського в Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом. Найближчими днями бойова активність російсько-окупаційних військ може збільшуватися.

Про це йдеться у повідомленні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про «агресивні дії України» і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні. По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ", - зазначили в ТКГ.

Наразі скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки не планується.

"Ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова «ні», вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців", - пояснили в Контактній групі.

Водночас, ТКГ попереджає громадян, що на тлі і під час візиту Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.

Українська делегація нагадує російським окупантам, що угода про припинення вогню від 22 липня 2020 року, передбачає (згідно з пунктом «е») дозвіл на відкриття вогню у відповідь.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста було поранено вісім українських військовослужбовців. Під час обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами.

На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Президент України Зеленський зустрінеться з американським колегою 31, а не 30 серпня, як планувалося раніше. Дата перемовин була перенесена на день через розширення формату зустрічі президентів. Тепер буде не лише зустріч делегацій, а й перемовини президентів віч-на-віч.

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