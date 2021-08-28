Окупанти поранили сьогодні ще трьох українських військових

Окупанти поранили у суботу, 28 серпня у зоні бойових дій на Донбасі ще трьох українських військових.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Троє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

“Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку окупанти двічі обстріляли Авдіївку, отримав поранення український військовий.

Протягом п’ятниці, 27 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.