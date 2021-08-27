В Україні видаватимуть свідоцтва про початкову освіту

Павлик під час онлайн навчання, травень 2020

В українських школах почнуть видавати електронні свідоцтва про закінчення початкової освіти.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України вступить в силу з 1 вересня, повідомляє пресслужба МОН.

"Відтепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає Закон «Про повну загальну середню освіту»", - йдеться у повідомленні.

Процес обліку таких документів відбуватиметься в електронній формі. На бажання батьків, школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва.

У разі втрати паперової копії батьки зможуть звернутися до школи для її повторного отримання.

Школам більше не потрібно обліковувати свідоцтва про початкову освіту. Додатком до нього йде свідоцтво досягнень. Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти в Реєстрі документів про освіту.

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