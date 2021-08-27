Що робити зі спаленими легенями Луганщини?

Пожежі 2020 року на Луганщині, спричинили вигоряння десятків тисяч гектарів лісу. Минув рік, а відповіді що робити зі ще одним «подарунком» від російських окупантів досі немає. У цьому блозі викладаю власні міркування, підкріплені спостереженнями під час крайньої поїздки на схід до Дня Державного прапора і Дня Незалежності.

Нас, волонтерів зі Львівщини, котрі разом з небайдужими луганчанами висадили вже четвертий за рахунком «Львівський гай» в околицях Станиці Луганської хвилювало значно простіше питання. Чи дійсно саджанці сосни звичайної, вирощені у Львівському лісовому перинатальному центрі приймаються у піщаних грунтах сходу? Чи не дарма наша праця і витрачені зусилля?

Нагадую, перший «Львівський гай» ми висадили поруч Осколонівки, що за якихось 20 км від Сєвєродонецька у листопаді минулого року.

Для підтвердження, наші три відео зроблені кілька днів тому під час нашої 38 поїздки на схід.

На першому видно, як культура почувається, приблизно 1 сосна до 10 дійсно засохла, і ще одна мала ознаки всихання.

Львівський гай в Осколонівці 1

Але! 8 приживлених сосонок з 10 я вважаю відмінним результатом, який в умовах сходу - це огого яка перемога! Хто бажає упевнитися, що це відповідає дійсності - Вам сюди.

З цікавого. На другому відео засохлі саджанці з місцевої культури котрим 2 роки і більше.

Львівський гай в Осколонівці 2

Все просто - вони були висаджені без закритої кореневої системи, без грунту біля кореня і тому. Відео і фото не передає, але на місці всі без винятку старші саджанці з місцевої культури, котрі висаджувалися такими гарними і великими, на жаль, всохли. На перевірку цієї тези - півтори десятка дво і трирічних саджанців вирощених у Львові ми висадили у Станиці Луганській з вазонів, тому через півроку побачимо поруч встановленого знаку.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Ну і нарешті щодо «рецепту» зі спаленими російськими окупантами лісами Луганщини в цілому. Третє відео демонструє як це все виглядає, і за рік поки що без змін.

Спалені ліси Луганщини 3

Гадаю, зараз саме дуже вдалий рік, щоб уряд, лісова галузь і місцева влада на Луганщині повторила наш кейс на Львівщині 2017-2021 зі створення розсадника із закритою кореневою системою на базі Львівського насіннєвого центру.

Мова про інвестиції з бюджетів різних рівнів на рівні 100 млн. котрі дозволили звести сучасний розсадник. Котрий би давав для потреб лісової галузі Луганщини.

3 млн саджанців із закритою кореневою системою.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Звертаюся до поважаних пана Прем‘єра і міністра захисту довкілля - не варто з цим затягувати. А голові Луганської обласної ВЦА вже варто виділити на обласне управління лісового господарства перший мільйон на проектно-кошторисну документацію. Лише так цей потяг рушить. Ну а ми у Львові готові поділитися досвідом. Матимете виконання амбітної цілі Президента України в мільярд бодай на рівні одної області.

І до речі - доки лісова галузь багата, бо зараз пиловник іде по 6 тис.грн./куб, пора вже почати зрізати всі ті горільники і формувати ділянки під заліснення.

Є ще другий варіант. Віддати усі спалені ліси якомусь виробнику тирсоплити на кшталт Кроно, в обмін на побудову розсадника та або/ проведення робіт з висадження. Ну як мінімум - провести перемовини і знайти можливий баланс інтересів. Але - не затягувати.

З нетерпінням чекатиму на реакцію згаданих урядовців і кандидатів на посаду керівника Держлісагенства на цей рецепт. Вже, або після звернення Львівської обласної ради на їх адресу у вересні.

Рятуймо зелені легені Луганщини, пані і панове!