Дерева висаджували 300 мешканців Станиці Луганської разом з волонтерами зі Львова та Києва.

Поблизу Станиці Луганської 23 серпня, на День Прапора, в районі легендарного блокпосту "Сталінград" мешканці Луганської і Львівської областей висадили "Львівський гай".

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Як повідомив депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин, дерева висаджували 300 мешканців Станиці Луганської разом з волонтерами зі Львова та Києва.

"Відверто вражений, скільки людей прийшло підтримати ініціативу. Респект Станично-Луганській селищній військово-цивільній адміністрації. Отже, 10 000 саджанців з Львівського перинатального центру знайшли свою батьківщину і 3 гектари соснового лісу тепер проростатимуть на Луганській землі. А з ними буде кріпнути наша дружба, відчуття ліктя і єдиної країни. І ніяка російська пропаганда про «бендЕр» і «суцільних сєпарів» не розділятиме нас", - написав Ганущин у фейсбуці.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Окрім того, 24 серпня у Сєвєродонецьку фінішували учасники Всеукраїнського надмарафонського пробігу "Схід і Захід разом", присвяченого 30-й річниці Незалежності України. Серед учасників забігу на останньому відрізку був і голова Львівської облради.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Пробіг тривалістю 26 днів та довжиною 1388 км тривав за маршрутом Львів – Сєвєродонецьк і проходив через 10 областей України: Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Луганську.

Учасники акції по черзі змінюючи один одного на дистанції, передавали державний прапор України.