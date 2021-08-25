Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львівській області біля Дрогобича в ніч на 25 серпня сталася ДТП, в якій загинули троє осіб. Водій, який її скоїв, був п'яним.

Про це повідомила пресслужба обласного управління поліції та ДСНС.

"Водій автомобіля «Фольксваген Пассат», 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу [в селі Попелі], де скоїв зіткнення з «Фольксвагеном Гольф», за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років. Внаслідок зіткнення водій «Гольфа» та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, від отриманих травм померли на місці події", - йдеться в повідомленні.

Ще троє пасажирів "гольфа" (17-19 років) потрапили в лікарню. Медична допомога знадобилась трьом пасажиркам (18-22 роки) і водієві "пассата".

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В результаті ДТП виникла пожежа в моторному відсіку в автомобілі "Фольксваген Пассат". На момент пожежі в автомобілі були затиснені люди. Рятувальникам довелося не тільки ліквідували пожежу, але вивільняти постраждалих.

Винуватця аварії затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі за ч.4 ст.286-1 (порушення правил безпеки особами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що Верховна Рада виклала статтю 286-1 Кримінального кодексу у чинній редакції на початку 2021 року, вона набула чинності у березні.