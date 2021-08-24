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Росія відправила на тимчасово окуповану територію України генерал-лейтенанта Сичевого, – розвідка

В ГУР МО України нагадали російським військовим злочинцям про неминучість покарання за свої злочини.

Росія відправила на тимчасово окуповану територію України генерал-лейтенанта Сичевого, – розвідка
Фото: 112.ua

На тимчасово окуповану територію України прибуває командувач 8 А Південного ВО ЗС РФ генерал-лейтенант Сичевой. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Facebook.

Відомо, що сьогодні, в День Незалежності України, для контролю проведення заходів оперативної та бойової підготовки з’єднань і військових частин 1 та 2 армійських корпусів окупантів заплановано прибуття на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях командувача 8 армією (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС Росії генерал-лейтенанта Андрій Івановича Сичевого.

"Тривалий час кремлівська пропаганда вперто транслювала на весь світ “мантру”, що на тимчасово окупованих територіях України російських військ немає, “в Україні триває громадянська війна” та українським військам протистоїть “ополчєніє” з шахтарів та комбайнерів", – йдеться у повідомленні. 

В ГУР МО України нагадали особисто Андрію Сичевому, а також усім російським військовим злочинцям про неминучість покарання за свої злочини.

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