Ворог стріляв біля Водяного і замінував територію за допомогою дрона

Станом на 17:00 понеділка, 23 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою квадрокоптера здійснили дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у неділю, 22 серпня, на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.