У День Незалежності грози прогнозують західним областям та Житомирщині

Темература у різних регіонах країни становитиме від + 17 до +30.

У вівторок, 24 серпня, у західних і Житомирській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози.

Про це пише interfax.com.ua.

У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями грозові дощі, гроза, на решті території – без опадів.

Вітер південно-східний, на заході з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень у західних і Житомирській областях 17-22°, на решті території 23-28°, на півдні і сході до 30°.

У Києві у вівторок увечері місцями грозовий дощ, температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

У середу, 25 серпня, в північних, центральних, уночі також у більшості західних, удень і в Одеській та Миколаївській областях, короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, в західних областях 7-12°; вдень у західній частині 14-19°, у північних областях 17-22°, на решті території 25-30°.

У Києві в середу очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 20°.