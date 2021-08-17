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У Києві оголошено штормове попередження - очікуються дощі та сильний вітер

Мешканцям рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них.

У Києві оголошено штормове попередження - очікуються дощі та сильний вітер
Фото: EPA/UPG

Увечері 17 серпня та протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на Український гідрометцентр.

Мешканцям рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також - не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

  •     усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  •     якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  •     у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  •     уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У випадках падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби. А в  У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах - звертатися до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор".

Нагадаємо, 7 серпня через негоду в Україні було знеструмлено 339 населених пунктів, пошкоджено дахи шкіл.

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