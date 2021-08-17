У КМДА заявили, що не давали дозволу на радянську "інсталяцію" на Алеї Героїв Небесної Сотні

Розпорядженням до відзначення 30-річчя Незалежності України там передбачено тільки покладання квітів.

Київ не давав дозволу на встановлення інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні, де 17 серпня почали монтувати предмети радянського побуту, що закривають портрети загиблих. КМДА дала розпорядження деінсталювати предмети.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної Сотні передбачено тільки покладання квітів. Про це повідомили в КМДА.

"Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію", – зазначив Кличко.

Фото: Олександр Рудоманов

Він додав, що керівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним. Водночас директор музею Ігор Пошивайло сказав, що була усна домовленість, однак деталей вони не знали.

"Зараз тут знаходиться профільний заступник і департамент благоустрою, жодних документів на встановлення цього немає. Якийсь там «95 квартал» тут влаштовувати ми не дозволимо", – наголосив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що інсталяція в радянському стилі напередодні Дня Незалежності – неповага до людей.

"Це місце святе. На цьому місці загинули патріоти, щоб наша країна була демократично, європейською. Ніяких погоджень на встановлення цього бардаку не давали. Я зараз даю доручення благоустрою це все прибрати. Я переконаний, це нехтування пам’яттю загиблих людей. Зневага до них. За цими декораціями – їхні прізвища і портрети. Ми зробили цю вулицю пішохідною, щоб це був меморіал", - сказав Кличко.

Нагадаємо, що інсталяцію почали ламати представники "Нацкорпусу", після чого їх стала затримувати поліція. Нині відомо про затримання шістьох людей.

В Офісі президента заявили, що радянські предмети були встановлені задля телетрансляції і після свята їх хотіли розібрати. Також запевнили, що, крім радянських, мали бути висвітлені й інші періоди.

