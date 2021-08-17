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Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією

"На перший погляд невинне: "Хто не скаче - той москаль" призвело до війни".

Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Фото: ЕPA/UPG

Колишній президент Віктор Янукович написав звернення до Дня Незалежності, в якому назвав відмову від добросусідства з Росією головною помилкою України.

Звернення опубліковане на сторінці прессекретаря його сина.

"Нещодавно перший президент України Леонід Кравчук заявив, що найбільшою своєю помилкою він вважає те, що вірив Росії. Мені дивно чути таке від політичного діяча, який стояв у витоків української незалежності. Так, і до 2014 року в нас були розбіжності з Росією, але ми вирішували їх шляхом перемовин, взаємних поступок", - заявив Янукович.

Колишній президент, який втік з України під час Революції гідності і відтоді проживає в Російській Федерації, вважає, що така політика дозволяла Україні демонструвати "хороші темпи економічного зростання, посилювала соціальну складову своєї внутрішньої політики".

Зміна курсу, що відбулася в 2014 році, на думку Януковича, призвела до війни.

"Головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд невинне: "Хто не скаче - той москаль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилось сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею. До чого це призвело? До війни, до розколу українського суспільства, до перманентної соціальної нестабільності, глибокої економічної кризи, засилля радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режимові телевізійних каналів", - йдеться в заяві, підписаній Януковичем.

Колишній президент також заявив, що за його каденції в Україні жилося краще, і висловив упевненість, що "в найближчій історичній перспективі" влада знову повернеться до його політики.

Нагадаємо, що Янукович став єдиним президентом в Україні, якого не тільки було достроково усунуто з поста, але й позбавлено звання президента України.

Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

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