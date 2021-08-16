Чергові обшуки у КМДА – політична акція та системний тиск, – заява міської влади Києва

Як повідомляють у КМДА, документи щодо об’єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві».

Обшуки проводяться в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів. Про це заявляє КМДА на своєму сайті.

За інформацією КМДА, в понеділок, 16 серпня, чергові обшуки проводяться в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Також обшуки проводяться у підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

«Усе це спрямоване на створення негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів», – підкреслили в КМДА.

Як повідомляють у КМДА, документи щодо об’єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» раніше неодноразово вилучалися та перевірялися представниками правоохоронних органів. Департамент транспортної інфраструктури КМДА та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» завжди сприяють правоохоронним органам та кожного разу надають всі необхідні документи.

Проте численні обшуки паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, підкреслюють у КМДА. Події, що відбуваються, у столичній мерії вважають політичною акцією та системним тиском.

За даними сайту КМДА, обшуки у Департаменті транспорту, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та у підрядних організаціях проводили співробітники Подільської окружної прокуратури міста Києва спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.