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У Києві на закупівлі шкільних меблів розікрали 450 тис. гривень

Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти Печерської РДА.

У Києві на закупівлі шкільних меблів розікрали 450 тис. гривень
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Києва в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводить обшуки в приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної державної адміністрації, а також за місцем проживання осіб, причетних до розтрати.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 гривень.

При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам закупівель, а їхня вартість - завищена більше ніж у двічі.

Згідно висновку експертизи сума збитків завданих місцевому бюджету становить понад 450 тис. гривень.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, у травні особистого водія керівника НААН викрили в отриманні зарплат на шістьох держпідприємствах.

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