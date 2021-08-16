Прокуратура Києва в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводить обшуки в приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної державної адміністрації, а також за місцем проживання осіб, причетних до розтрати.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 гривень.

При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам закупівель, а їхня вартість - завищена більше ніж у двічі.

Згідно висновку експертизи сума збитків завданих місцевому бюджету становить понад 450 тис. гривень.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, у травні особистого водія керівника НААН викрили в отриманні зарплат на шістьох держпідприємствах.