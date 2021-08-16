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Суд у Росії виніс вироки учасникам "алуштинської групи Хізб ут-Тахрір": 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох

Денісова закликала міжнародну спільноту змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над громадянами України.

Суд у Росії виніс вироки учасникам "алуштинської групи Хізб ут-Тахрір": 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох
Ленур Халілов, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв та Ельдар Кантеміров
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону ухвалив вироки учасникам так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"61 рік колонії суворого режиму на чотирьох! Такий незаконний вирок ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону стосовно учасників так званої «алуштинської групи» за сфабрикованою кримінальною справою «Хізб ут-Тахрір». Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов - 18 років, Руслан Месутов - 18 років, Руслан Нагаєв - 13 років, Ельдар Кантеміров - 12 років", - повідомила омбудсман.

Відповідно до судової ухвали, всі вони впродовж перших двох років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання - будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом року.

Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років.

"Засуджую ухвалене Південним окружним військовим судом незаконне рішення стосовно наших співгромадян. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини", - наголосила Денісова.

Вона закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.

Нагадаємо, у січні російський суд засудив трьох кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір" до колонії суворого режиму.

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