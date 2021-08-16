США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки

Міністерство торгівлі США вирішило перевірити, чи відповідає Росія статусу країни з ринковою економікою.

Про це повідомляється у федеральному реєстрі США, пише "Інтерфакс".

Розслідування пов'язане зі скаргою американських компаній, що займаються імпортом з Росії аміачної селітри.

Штати визнали Росію країною з ринковою економікою в 2002 році. На країни з таким статусом не поширюється ряд зовнішньоторговельних обмежень, наприклад, щодо них, за американськими законами, складніше ввести антидемпінгові мита.

Критерії ринкової економіки прописано в законі США про тарифи від 1930 року.