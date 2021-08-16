Трамп розкритикував Байдена через ситуацію в Афганістані і закликав його піти у відставку

Експрезидент також розкритикував нинішнього за новий спалах ковіду та нездатність припинити наплив нелегальних іммігрантів.

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Джо Байден не впорався із ситуацією в Афганістані і "зазнав однієї з найжорстокіших поразок в американській історії".

Про це повідомляють американські ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Те, що Байден накоїв з Афганістаном - це щось легендарне. Це увійде в історію, як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії", - сказав експрезидент.

Трамп також розкритикував Байдена за новий спалах COVID-19 у США, за нездатність припинити наплив нелегальних іммігрантів, за політику нинішньої адміністрації в сфері економіки та енергетики.

"Байдену слід піти у відставку, після ганьби, допущеної ним в Афганістані", - додав він.

Нагадаємо, саме Трамп домовився з рухом "Талібан" про повне виведення американського військового контингенту з Афганістану. В обмін на це таліби зобов'язувалися, серед іншого, боротися проти тероризму, проводити міжафганський діалог для перемир'я і мирного розв'язання кризи.

Реалізація цієї угоди стала завданням уже адміністрації Байдена. В результаті вона вирішила не відмовлятися від цих домовленостей, але перенесла на кілька місяців завершення виведення військ з території Афганістану.

Таліби, зі свого боку, активізували атаки на урядові війська: ця тенденція спостерігалася ще за Трампа, однак за Байдена - значно посилилася. Апофеоз настав у серпні - таліби почали захоплення великих афганських міст. У неділю бунтівники оточили Кабул - останнє велике місто країни, що залишалося під контролем влади. Ближче до вечора неділі бійці "Талібану" увійшли в місто і тепер контролюють його.

Військові США гарантують безпеку аеропорту Кабула, де відбувається евакуація з Афганістану іноземців, а також - деяких афганців, які отримали притулок за кордоном.

Ісламістський рух "Талібан" утворився в Афганістані в 1994 році. З 1996-го по 2001 рік керував країною, в 2003 році ООН визнала рух терористичною організацією. Таліби надали притулок Усамі бін Ладену після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. За різними оцінками, ісламісти контролюють близько 70% території Афганістану, число активних бойовиків організації оцінюють у 27 тис. осіб.