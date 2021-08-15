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Німеччина відправляє у Кабул літаки для евакуації своїх громадян

Літаки з Кабула полетять до столиці Узбекистану Ташкента. Звідти людей доставлятимуть до Німеччини на борту чартерних літаків.

Німеччина відправляє у Кабул літаки для евакуації своїх громадян
Фото: www.nytimes.com

Німеччина в неділю закрила своє посольство в Кабулі і готується відправити військово-транспортні літаки до Афганістану, щоб евакуювати якомога більше німців та місцевих афганських помічників після входу представників Талібану до столиці Афганістану.

Про це заявив журналістам у неділю міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Reuters.

"Ми робимо все, щоб наші громадяни та наш колишній місцевий персонал виїхали з Афганістану найближчими днями", - сказав Маас.

Співробітники німецького посольства вже переведені у військову частину аеропорту Кабула, сказав Маас. Основний персонал залишиться там найближчими днями, щоб допомогти у подальшій евакуації, додав він.

Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що військові літаки покинуть німецьку авіабазу Вунсторф цієї ночі та вранці в понеділок, щоб прямувати до Кабула.

Маас повідомив, що літаки з Кабула полетять до сусідньої з Афганістаном країни. За словами співрозмовника Reuters, знайомого з цим питанням, два літаки доправлять евакуйованих до столиці Узбекистану Ташкента. Звідти людей доставлятимуть до Німеччини на борту цивільних чартерних літаків, сказав він.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило у п'ятницю, що в Афганістані залишилися близько 100 німців, окрім посадовців, які там ще працюють. У неділю ще було неясно, скільки місцевих помічників буде евакуйовано.

Співрозмовник в уряді Німеччини розповів, що йдеться про щонайменше 1000 колишніх афганських співробітників, включаючи членів їхніх родин. Втім це лише приблизна оцінка.

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