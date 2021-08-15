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Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи

Країну представлятиме спікер Сенату.

Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи
Фото: Travelcalendar

Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи, що відбудеться у Києві у серпні.

Про це пише Укрінформ з посиланням на посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Країну представлятиме спікер Сенату Джордж Фьюрі.

Через ймовірне проведення у Канаді дострокових парламентських виборів у вересні, присутність високопоставлених канадських політиків на саміті Кримської платформи було під питанням.

Так, у Канаді на період виборчої компанії діє заборона на участь політиків, які балотуються, у міжнародних заходах. Але оскільки членів канадського Сенату не обирають народним голосуванням, а призначають на посаду рішенням прем'єр-міністра, на сенаторів це обмеження не поширюється.

Після розпуску парламенту і до формування нового уряду спікер Сенату – найвища політична посада у країні.

Нагадаємо, загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 42.

На саміті 23 серпня ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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