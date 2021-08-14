Меркель отримуватиме пенсію €15 тисяч

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після відставки буде отримувати щомісячну пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Це приблизно в десять раз більше за середню пенсію у Німеччині.

Про це пише "Німецька хвиля" з посиланням на дані Союзу платників податків ФРН.

Право на таку пенсію політикині забезпечив багаторічний стаж роботи в Бундестазі, кабінеті міністрів і на посту глави уряду.

Право на пенсію, порядок її призначення та розрахунку регулюються в Німеччині законодавчо. Так, пенсія Меркель за її діяльність в парламенті нараховується відповідно до закону про депутатів Бундестагу, а за роботу в уряді - за законом про федеральних міністрів. Згідно з параграфом 20 закону про депутатів бундестагу, наприклад, вона має право на максимальну пенсію в розмірі 65 відсотків від зарплати, оскільки стаж її роботи в парламенті становить без малого 31 рік.

Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включаючи офіс-менеджера, двох асистентів, секретаря і шофера.

Нагадаємо, що попередник Меркель на посаді канцлера Ґерхард Шредер на пенсії пішов працювати в "Роснафту", де його річна винагорода становить 600 тисяч доларів - втричі більше, ніж буде отримувати Меркель.

Ангела Меркель піде з посади канцлера Німеччини після виборів до Бундестагу, які відбудуться в вересні.