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Тихановську нагородили премією миру імені Лотара Крайссіга

Церемонія нагородження відбудеться в Магдебурзі у листопаді.

Тихановську нагородили премією миру імені Лотара Крайссіга
Светлана Тихановская
Фото: EPA/UPG

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська стала лауреаткою премії миру імені німецького правозахисника Лотара Крайссіга (Lothar Kreyssig).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Засновники премії відзначили відвагу та безкомпромісність опозиціонерки, а також її внесок на захист демократії і прав людини в Білорусі. При цьому до виборів президента в 2020 році вона не мала ніякого політичного досвіду.

Церемонія нагородження відбудеться в церкві святого Іоанна в Магдебурзі в листопаді.

Лотар Крайссіг був відомим німецьким правозахисником і церковним діячем. Названу в його честь нагороду присуджують людям або організаціям, які зробили істотний внесок у справу миру та примирення.

Розмір премії - 3 тис. євро. Церемонія вручення відбувається раз на два роки.

Нагадаємо, з серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції. У жовтні минулого року її висунули на Нобелівську премію миру.

Тихановська була суперницею Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі в серпні 2020 році. За підсумками виборів Лукашенко, який беззмінно править країною вже майже 30 років, знову проголосив себе переможцем. За даними ЦВК Білорусі, він набрав 80% голосів, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. 

Достовірних рейтингів кандидатів не було, але, за даними деяких організацій, які намагалися вести спостереження за підрахунком голосів, більшість виборців проголосували за Тихановську. Вибори проходили з численними порушеннями, місцевих спостерігачів не пускали на дільниці, міжнародні взагалі не були запрошені.

Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.

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