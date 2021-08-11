Тихановську нагородили премією миру імені Лотара Крайссіга

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська стала лауреаткою премії миру імені німецького правозахисника Лотара Крайссіга (Lothar Kreyssig).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Засновники премії відзначили відвагу та безкомпромісність опозиціонерки, а також її внесок на захист демократії і прав людини в Білорусі. При цьому до виборів президента в 2020 році вона не мала ніякого політичного досвіду.

Церемонія нагородження відбудеться в церкві святого Іоанна в Магдебурзі в листопаді.

Лотар Крайссіг був відомим німецьким правозахисником і церковним діячем. Названу в його честь нагороду присуджують людям або організаціям, які зробили істотний внесок у справу миру та примирення.

Розмір премії - 3 тис. євро. Церемонія вручення відбувається раз на два роки.

Нагадаємо, з серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції. У жовтні минулого року її висунули на Нобелівську премію миру.

Тихановська була суперницею Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі в серпні 2020 році. За підсумками виборів Лукашенко, який беззмінно править країною вже майже 30 років, знову проголосив себе переможцем. За даними ЦВК Білорусі, він набрав 80% голосів, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

Достовірних рейтингів кандидатів не було, але, за даними деяких організацій, які намагалися вести спостереження за підрахунком голосів, більшість виборців проголосували за Тихановську. Вибори проходили з численними порушеннями, місцевих спостерігачів не пускали на дільниці, міжнародні взагалі не були запрошені.

Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.