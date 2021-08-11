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У Китаї засудили до 11 років за шпигунство бізнесмена з Канади

Його затримали після того, як Канада арештувала топменеджерку Huawei.

У Китаї засудили до 11 років за шпигунство бізнесмена з Канади
Майкл Спейвор, 2013 рік
Фото: EPA/UPG

Китайський суд міста Даньдун у середу, 11 серпня, виніс вирок канадському бізнесмену Майклу Спейвору, якого звинуватили у шпигунстві. Його визнали винним та засудили до 11 років позбавлення волі і екстрадиції.

Про це повідомляє СBC News.

Уряд Канади засудив вирок.

"Це рішення було ухвалене за результатами слідства, в якому не було ні справедливості, ні прозорості, та судового розгляду, який не відповідав мінімально допустим стандартам міжнародного права", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ.

Спейвора затримали разом з колишнім дипломатом Майклом Ковригом у 2018 році через два тижні після того, як у Канаді арештували топменеджерку компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Через пів року їм висунули офіційне обвинувачення у вивідуванні національних секретів в інтересах закордонних організацій.

Канада вважає обвинувачення безпідставним і збирається добиватися звільнення як Спейвора, так і Коврига, якому ще не винесли вирок.

Що стосується китаянки Мен, вона досі знаходиться в Канаді і їй загрожує екстрадиція у США за звинуваченням в порушення санкційного режиму. Рішення верховного суду провінції Британська Колумбія очікується протягом наступних місяців.

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