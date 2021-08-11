У Гвінеї зафіксовано першу смерть від вірусу, переносниками якого вважають кажанів

Всесвітня організація охорони здоров'я та уряд Гвінеї офіційно підтвердили першу смерть від хвороби Марбурга.

Її викликає вірус, схожий за своїми властивостями на вірус лихоманки Ебола. Так само як і коронавірус, що є причиною Covid-19, він передається від тварин до людей, передає ВВС.

Чоловік, ім'я якого не називають, захворів 25 липня та помер 2 серпня у селі поблизу міста Гукеду на межі кордонів Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне. Його лікували від малярії, оскільки тест на вірус Ебола був негативним. Але розтин показав, що у його організмі був вірус Марбург.

Хворобу Марбурга вперше виявили у німецькому місті Марбурзі у 1967 році. Джерелом інфекції стали ввезені для дослідів із Африки зелені мартишки. Тоді були зареєстрований 31 випадок захворювання із сімома смертями.

Надалі спалахи хвороби фіксували у Судані, Кенії, Анголі, Уганді, ПАР та Демократичній Республіці Конго. Нинішній випадок - перший у Західній Африці.

Рівень смертності від цієї хвороби різниться від 24% до 88%. Вірус вражає органи травлення та центральну нервову систему, а лікування іде складно. Першими симптомами є висока температура, сильний головний біль та слабкість.

Головними переносниками досить рідкісної інфекції вважають кажанів. Зараження часто відбувається після відвідування печер або покинутих гірничих шахт, де є колонії кажанів.

Від людини до людини вірус Марбург передається повітряно-крапельним шляхом, через виділення та фізичний контакт або контакт із поверхнями, до яких доторкався хворий.

Наразі невідомо, чи встиг "нульовий пацієнт" заразити ще когось. Ризик посилюється тим, у Гукеду кожної неділі відбувається великий ярмарок.

ВООЗ оцінила ступінь небезпеки як високий для Західної Африки та низький для решти світу. Тривожна новина надійшла лише через два місяці по тому, як ВООЗ оголосила про завершення чергового спалаху лихоманки Ебола у Гвінеї, яка від лютого цього року забрала 12 життів в країні.