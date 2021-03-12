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Біля берегів Беніну пірати атакували танкер, МЗС заперечило наявність українців серед екіпажу (оновлено)

У полон потрапили 15 моряків.

Біля берегів Беніну пірати атакували танкер, МЗС заперечило наявність українців серед екіпажу (оновлено)
Танкер Davide
Фото: splash247.com

У Гвінейській затоці біля берегів Беніну пірати атакували танкер Davide. Пірати взяли в полон 15 моряків.

Спочатку Splash247.com повідомило, що серед членів екіпажу є українці, а також громадяни Румунії та Філіппін. Близько 14:30 МЗС України зазначило, що українців на борту судна Davide не було. Цю інформацію міністерство отримало від судновласника. 

За даними ЗМІ, дев’ятеро озброєних осіб піднялися на борт танкера і викрали 15 членів екіпажу в четвер, 11 березня. Усього на борту перебувала 21 людина. 

За даними консалтингової компанії з безпеки на морі Dryad Global, шестеро членів екіпажу залишилися на борту. Їхньому життю нічого не загрожує. 

Судно, що належить нідерландській компанії De Poli Shipmanagement, йшло під прапором Мальти. Танкер перевозив хімічні речовини.

Нагадаємо, 16 грудня минулого року у водах Гвінейської затоки озброєні пірати напали на судно "Stevia" (IMO 8107000, прапор Камеруну, рік побудови 1982) і взяли в заручники вісьмох членів екіпажу, серед яких - шестеро українців. Після захоплення моряків пірати зникли в невідомому напрямку.

30 січня моряків було звільнено.

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