На честь прем'єрки Нової Зеландії назвали новий вид коника

Новозеландські дослідники відкрили новий вид гігантського нелітаючого коника і назвали її Hemiandrus jacinda на честь прем'єрки країни Джасінди Ардерн, пише The Guardian.

Професор Стівен Тревік з Університету Мейсі, який описав коника, пояснив своє рішення назвати комаху на честь Ардерн тим, що вона "відображає риси прем'єрки".

Це "вражаючий вид", сказав професор.

В уряді Нової Зеландії заявили, що Ардерн вважає за честь рішення професора. "На її честь також названо жука, лишайник і мураху в Саудівській Аравії", - нагадали в пресслужбі уряду.

В Новій Зеландії нараховується понад 100 різних видів комах роду Hemiandrus. Вони зустрічаються на деревах, в печерах, чагарниках та людських садах. Коник джасінда, як й інші представники цієї групи, робить нори в землі і виходить полювати вночі.

Новий вид - більший і яскравіший у порівнянні з іншими ендемічними наземними кониками, що були знайомі вчені раніше. У журналі Zootaxa, де вперше повідомили про цього коника, його описують як порівняно великого і довгоногого. Характерна риска - оранжево-червоне забарвлення, схоже на офіційні кольори Лейбористської партії.

Нагадаємо, у 2019 році новий вид жука назвали на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг - Nelloptodes gretae.