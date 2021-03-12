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У М'янмі за минулу добу вбили 8 протестувальників, ще четверо померли за ґратами

У місті Мяїнг поранили більше 20 людей. 

Католицька монахиня стоїть на колінах перед поліцією М'янми, щоб захистити протестувальників
Фото: BBC
Католицька монахиня стоїть на колінах перед поліцією М'янми, щоб захистити протестувальників
У М'янмі під час протестів проти військового перевороту за 11 березня убили щонайменше 8 мітингарів, ще четверо померли за ґратами. 

Зокрема, у місті Мяїнг поліція застрелила 8 обеззброєних протестувальників. Про це з посиланням на правозахисну групу Assistance Association for Political Prisoners пише CNN. Видання зазначає, що мешканці розміщували в соцмережах фото залитих кров'ю вулиць, на яких лежали тіла вбитих мітингарів. New York Times також пише про 8 загиблих і понад 20 поранених на вулицях Мяїнга. 

За даними Управління з прав людини ООН, щонайменше 80 (за даними NYT - 70) протестувальників загинули від початку масових акцій після захоплення влади 1 лютого. Сотні були поранені. Принаймні четверо із загиблих за останні дні є людьми, котрих заарештували під час протестів, зокрема і два члени партії Національна ліга за демократію.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, всі четверо померли за ґратами. Спецдоповідач ООН з прав людини у М'янмі Том Ендрюс повідомив, що кількість повідомлень вказує на те, що сили безпеки хунти "здійснюють акти вбивства, ув'язнень, переслідування та інші злочини у межах скоординованої кампанії, спрямованої проти цивільного населення". 

Нагадаємо, що після захоплення влади військовими 1 лютого у М'янмі не вщухають протести. Військові усунули від влади правлячу партію Національна ліга за демократію і заарештували лідерів країни. 

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від правлячої партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після видборів, що відбулися у листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування. 

Після захоплення влади мешканці міст вийшли на багатотисячні протести. Силовики почали відкривати вогонь, першою загиблою стала 19-річна дівчина. Вона померла у лікарні після вогнепального поранення голови.

Деякі поліцейські М'янми вимушено втікли до прикордонного штату в Індії, адже не погодилися з наказом стріляти у протестувальників. 

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