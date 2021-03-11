Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca

Перед цим з'явилися повідомлення про утворення тромбів у деяких людей, що отримали щеплення.

Данія припиняє на два тижні вакцинації від COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Пізніше про аналогічне рішення оголосили в Норвегії та Ісландії.

Про це повідомляє Internationale Radio France.

Такий запобіжний захід пояснили повідомленнями про утворення тромбів у деяких людей, що отримали щеплення. За інформацією Управління охорони здоров'я Данії, одна людина, у якої утворився тромб, померла.

Прямий зв'язок з отриманням щеплення поки не встановлений. Однак у відомстві заявили, що “зобов'язані реагувати на повідомлення про можливі серйозні побічні ефекти, які надходять як з Данії, так і з інших європейських країн”, - наводить Reuters слова директора Управління охорони здоров'я Сорена Брострома.

Слідом за Данією про рішення тимчасово призупинити вакцинацію AstraZeneca оголосили в Норвегії та Ісландії.

У бесіді з CNN помічник директора охорони здоров'я Ісландії К’яртан Н’ялссон, сказав, що, хоча в країні не було повідомлень про утворення у пацієнтів тромбів, регулятор очікує на рішення від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

“Зараз нас турбує відсутність даних”, - додав він.

Про заборону використання однієї з партій цієї вакцини оголосила 11 березня також Італія. Італійське агентство з лікарських засобів (Aifa) пояснило заборону “запобіжними заходами” після повідомлень про деякі серйозні побічні ефекти, які збігаються у часі з введенням доз з партії ABV2856 вакцини AstraZeneca.

Як повідомляє Європейське агентство лікарських засобів (EMA), за час застосування вакцини AstraZeneca на території Євросоюзу, Норвегії та Ісландії повідомлялося тільки про 22 випадки тромбозу серед більш ніж 3 мільйонів людей, які отримали це щеплення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування 22 лютого.