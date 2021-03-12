Єврокомісар обговорив з Брензовичем дотримання прав угорців Закарпаття, в МЗС відреагували

"Правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує".

Правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує. Про це “Радіо Свобода” заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Так він прокоментував розмову європейського комісара Олівера Варгеї з Василем Брензовичем щодо прав угорців Закарпаття.

"Правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує. МЗС і Міносвіти ведуть діалог з угорськими урядовцями, надають їм вичерпні роз’яснення особливостей організації навчального процесу в Україні. Ми виступаємо проти політизації та будь-яких зловживань цією темою", – зазначив Ніколенко.

За його словами, нині існують всі підстави досягти бажаного порозуміння як на двосторонньому рівні, так й в безпосередній взаємодії з громадянами України – представниками угорської меншини.

Єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї сьогодні провів онлайн-розмову з главою Товариства угорської культури Закарпаття Василем Брензовичем та депутаткою Європарламенту від Угорщини Андреа Бочкор.

"З Василем Брензовичем, главою Товариства угорської культури Закарпаття, і Андреа Бочкор сьогодні обговорюємо необхідність забезпечення Україною прав осіб, що належать до національних меншин, в тісній співпраці з їх представниками", – написав Варгеї у Twitter.

Нагадаємо, 30 листопада в СБУ повідомили про обшуки у благодійному фонді, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Відповідно до повідомлення спецслужби слідство вивчає факти підтримки "окремими українськими публічними діячами" державних органів Угорщини.

У Товаристві угорців Закарпаття та політичній силі "Партія угорців України" (КМКС) обшуки СБУ назвали безпрецедентним грубим втручанням, "в рамках якого озброєні представники спецслужб окупували помешкання Василя Брензовича, голови ТУКЗ-КМКС, центральний офіс організації в Ужгороді, а також офіси благодійних фондів - "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде" та "За Закарпатський угорський інститут" - для проведення обшуків".

Напередодні місцевих виборів 25 жовтня Василь Брензович повідомив, що КМКС підтримає Золтана Баб’яка на посаду Берегівського міського голови.