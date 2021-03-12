Італія планує запровадити локдаун на Великдень

У 2021 році католицька Пасха припадає на 4 квітня.

У зв’язку із загостренням ситуації з коронавірусом Італія другий рік поспіль святкуватиме Великдень, який у 2021-му припадає на 4 квітня, в умовах локдауну.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на відповідний проєкт постанови італійського уряду. Очікується, що документ буде підписано 12 березня.

Планується, що з 3 по 5 квітня магазини будуть закриті, а людям буде дозволено залишати свої будинки тільки для виходу на роботу, в разі необхідності для здоров'я і в разі надзвичайних ситуацій.

На відміну від минулого року на Великдень передбачається дозвіл на обмежене відвідування друзів і родичів. Наприклад, щоб побачити літніх батьків.

Як повідомило джерело у Ватикані, Папа Франциск проведе Великоднє богослужіння на дві години раніше, щоб люди могли повернутися додому вчасно. При цьому меса пройде з обмеженою кількістю учасників.

Італія стала першою країною в світі, яка рік тому ввела локдаун на тлі пандемії коронавірусу.