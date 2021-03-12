США розраховують на розслідування в Україні діяльності Коломойського, - Волкер

Дипломат нагадав, що перед націоналізацією з ПриватБанку були вкрадені мільярди доларів вкладників.

Сполучені Штати очікують, що Україні вдасться утримати ПриватБанк від виплат його колишнім власникам і розслідувати обставини, які призвели до націоналізації банку, зокрема, діяльність його колишнього власника Ігоря Коломойського.

Про це заявив директор Інституту Маккейна, колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україна (2017-2019) Курт Волкер, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Було очікування, що Україна зі свого боку зробить свою частину роботи, розслідуючи його кримінальну активність (Ігоря Коломойського - ред.) в Україні. Адже не секрет, що одне з питань, з яким він пов'язаний, це ПриватБанк, з якого були фактично вкрадені мільярди доларів вкладників", - сказав Волкер в ході публічної дискусії в Києві, відповідаючи на запитання про очікування США щодо подальших кроків України після внесення Коломойського до списку санкцій.

На думку дипломата, в колах американського політикуму є очікування, що ПриватБанк вдасться утримати від виплати будь-яких компенсацій колишнім власникам.

Нагадаємо, у серпні минулого року США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

31 грудня минулого року Мін'юст США подав позов про конфіскацію третього активу Коломойського і Боголюбова, звинувативши їх у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Клівленді, штат Огайо.

5 березня Сполучені Штати внесли до санкційного списку Ігоря Коломойського та членів його родини. Цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.