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В США созвали большое жюри для расследования в отношении Коломойского

Органы юстиции США проверяют возможное отмывание денег из Приватбанка.

В США созвали большое жюри для расследования в отношении Коломойского
Фото: Анна Стешенко

В американском штате Кливленд, где расследуются предполагаемые финансовые преступления украинского олигарха Игоря Коломойского, созвали большое жюри присяжных.

Об этом сообщило издание BuzzFeed News.

Задача большого жюри - определить, существует ли достаточно оснований полагать, что было совершено преступление.

Большое жюри по Коломойскому расследует обвинения об отмывании денег, выведенных из Приватбанка перед национализацией. Якобы деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения, а в США на них скупали активы

Коломойский и его бизнес-партнеры сейчас являются большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, им принадлежит сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, а также другие активы, расположенные по всей Америке.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и что все обвинения в его адрес были "сделаны намерены, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность". Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером Приватбанка, заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке и что недвижимость в США была куплена из законных средств. По его словам, все сделки были задокументированы его партнерами в США. "У Приватбанка это есть, у американских банков это есть", - заявил он.

По информации BuzzFeed, в течение последнего года агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину. В частности, в феврале они встречались с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и детективами НАБУ.

Напомним, что в мае 2019 года Приватбанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.

Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает Приватбанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных Приватбанком в период, когда он принадлежал ответчикам.

18 декабря 2016 правительство Украиын приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

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