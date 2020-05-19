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"Антонов" начал сборку фюзеляжа Ан-178 для перуанской полиции

Сейчас есть только один летный экземпляр этого самолета.

Фото: antonov.com

На "Антонове" начали общую сборку фюзеляжа самолета Ан-178, который строится по заказу Министерства внутренних дел Перу.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба госпредприятия.

"На днях носовую часть фюзеляжа установили в стапель общей сборки, где раньше же были размещены пол, шпангоуты и боковые обшивки грузового отсека. Также полностью завершено изготовление центральной части крыла, его левой и правой консольных частей, хвостового оперения. Два пилона двигателей готовы к установке на фюзеляж самолета", - говорится в сообщении.

Фото: antonov.com

Конфигурация самолета, заказанная Министерством внутренних дел Республики Перу, позволит осуществлять перевозку персонала до 100 человек, перевозку 80 пассажиров, доставку грузов до 18 тонн и эвакуацию 40 больных на носилках с возможностью оказания медицинской помощи сопровождающим медперсоналом.

Ан-178 пока что существует в единственном летном экземпляре. Он выполнил первый полет 7 мая 2015 года.

В октябре 2019 года МВД Украины заявило о планах приобрести 13 самолетов Ан-178: девять для ГосЧС и четыре для Нацгвардии.

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