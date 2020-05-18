Обратный отсчет

Последствия мирового экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции , сильно повлияют на экономику Украины. Минэкономики недавно обнародовало прогноз на 2020-2021 гг. Эксперты прогнозируют глубокое падение экономики в результате карантинных мер, продолженных до конца второго квартала текущего года. Восстановление будет очень медленным. Ситуация на рынке труда будет сложной, безработица будет длительной и значительной. Эксперты также считают, что правительству необходимо стимулировать работу промышленных предприятий и создавать условия для привлечения инвесторов. Сегодняшняя экономика Украины уязвимая и маленькая. Собственных финансовых ресурсов для поддержки промышленности просто нет.

При этом необходимо отметить, что несмотря на плохие финансовые показатели и иногда полное отсутствие производства, некоторые государственные компании Украины владеют технологиями и производственными процессами, которые до сих пор являются одними из лучших в мире, а иногда и вообще – уникальными. Стратегия нашего правительства, направленная на приватизацию и скорейшее раскрытие потенциала таких государственных предприятий, является логичной и имеет очевидную срочность. Мировой опыт и история однозначно доказывают, что только технологически развитые страны могут быть успешными в долгосрочной перспективе.

Передовая инженерия в руках инновационных и мотивированных частных компаний — это рецепт успеха, расширения доли рынка и финансовых достижений. Важно, чтобы правительство успело воспользоваться технологическим заделом, который еще остается привлекательным для инвесторов.

Но правительство может и не успеть.

Несмотря на стратегическое намерение нашей страны провести приватизацию, мы очень мало делаем для привлечения внешних инвестиций и инноваций, которые наконец позволили бы взлететь многим уважаемым украинским предприятиям. Лидеры нашей страны, похоже, ожидают неких идеальных партнеров для того, чтобы начать фактически продвигаться в процессе приватизации в более современную систему открытого рынка. А иногда кажется, что они просто ищут оправдания, чтобы вообще не двигаться вперед.

Посмотрим хотя бы на продолжающийся танец, которым наше правительство занимается с американцами, заинтересованными в возрождении производства самолетов Ан-74 на уникальном Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП).

Фото: Дмитрий Моттль

История американского интереса к ХГАПП насчитывает более трех лет и включает в себя обязательства по финансированию на сумму более 100 миллионов долларов США, обещания поддержки от правительства и громкие меморандумы, подписанные на авторитетных международных авиашоу.

Группа американских авиационных экспертов объединила свои усилия в создании Oriole Capital Group с целью предоставления оборотных средств и современной авиационной экспертизы, чтобы вывести ХГАПП из банкротства и представить украинскую технику на широком мировом рынке.

Oriole Capital Group сформировала коалицию лидеров авиационной отрасли, разработала план и самостоятельно получила финансирование в США, которое позволит вернуть тысячи рабочих мест на авиационном производстве в Харькове для того, чтобы возродить производство уникального самолета разработанного украинскими инженерами.

Ан-74 является единственным серийным самолетом в мире, в котором используется реактивный двигатель, расположенный над верхней поверхностью крыла, что служит для значительного увеличения подъемной силы. Ан-74 может не только обслуживать аэродромы, недоступные для других самолетов подобного класса, он может летать выше, быстрее и в более экстремальных жарких, холодных и высотных условиях, чем все остальные типы самолетов в своем классе.

С момента фактического закрытия ХГАПП, авиационные специалисты во всем мире, которые ценят украинскую аэрокосмическую технику и инновации, наилучшим образом представленные на Ан-74, задаются вопросом, погибнет ли производство уникального самолета. Тысячи рабочих и сотрудников ХГАПП ждут возвращения к работе.

Группа квалифицированных авиационных экспертов из США, которые стремятся финансировать завод с последующей модернизацией производства и наращиванием продажи самолетов Ан-74, ждали возможности для своих инвестиций, в то время как наши лидеры, похоже, ожидают идеального соответствия своим не всегда оправданным ожиданиям или идеальных политических условий для принятия решений. Тем временем ситуация приобретает необратимый характер. Финансовое положение ХГАПП постоянно ухудшается, дисквалифицируется и уходит высококлассный персонал, стареют и приходят в негодность основные фонды, за пять лет не выпущено ни одного самолета, не получают заказы предприятия-смежники. Если лидеры нашей страны не примут решение – ХГАПП закончит свое существование.

Между тем, в прошлом году та же американская группа купила GDC Technics, еще одну крупную авиастроительную компанию в Техасе, которая тесно сотрудничает с Boeing.

Большинство современных психологов сходятся во мнении, что нерешительность происходит из-за слишком большого количества вариантов ... или слишком малого их количества. Но нерешительность также происходит из-за отсутствия убежденности и уклонения от ответственности.

По иронии судьбы, самого самолета, который привлекает внимание из США, не существовало бы, если бы наше нынешнее мышление о статус-кво преобладало бы при его разработке несколько десятилетий назад. В 1970-х годах совместная программа Boeing и NASA предприняла попытки создания прототипов инженерных концепций самолета Ан-74, но только украинские конструкторы дошли до создания серийного самолета. В результате, Ан-74 является единственным в своем роде самолетом, готовым к производству. Этот факт должен быть источником гордости, вместо этого он стал примером паралича.

Потеря скорости – ужасная ситуация в полете. Но еще хуже, когда это касается стиля работы руководства нашей страны, которое обязано спасать умирающие предприятия.