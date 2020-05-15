В первом квартале ВВП Украины снизился на 1,5%

По сравнению с 4-м кварталом 2019 года ВВП снизился на 0,8%.

В январе-марте 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают "Українські Новини".

Отмечается, что по сравнению с 4-м кварталом 2019 года ВВП снизился на 0,8% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП в январе-марте в 1,2% по сравнению с ростом в 2,9% за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в октябре-декабре 2019 года реальный ВВП повысился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 1 114,902 млрд гривен (в фактических ценах). В 2019 году реальный ВВП повысился на 3,2% по сравнению с 2018 годом, до 3 974,564 млрд гривен.

Государственный бюджет на 2020 год был разработан исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%.

ЕБРР прогнозирует падение экономики Украины на 4,5% из-за пандемии коронавируса.