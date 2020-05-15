"Нафтогаз" нанял на работу бывшего вице-министра из Казахстана

Жаркешов имеет шестилетний опыт работы инженером по бурению в Exxon Mobil.

Группа "Нафтогаз" назначил заместителем руководителя дивизиона "Разведка и добыча" Санжара Жаркешова, который до этого работал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и главой совета директоров компании "Казгеология".

Об этом говорится на сайте "Укргаздобычи".

33-летний Жаркешов имеет шестилетний опыт работы в Exxon Mobil, где он был инженером по бурению. В 2014 году руководил проектом бурения на Сахалине скважины рекордной в мировом масштабе глубины - 13 тыс. метров.

Также разрабатывал и внедрял стратегические проекты для таких, компаний как Shell, Chevron, Ecopetrol, "Газпромнефть", Wintershall DEA.

Его основными задачами в Украине будет дополнительное изучение и применение новых технологий добычи газа на существующих истощенных месторождениях, а также увеличение ресурсной базы за счет освоения глубоких горизонтов, нетрадиционных залежей газа, а в перспективе - морского шельфа.

"Мы усиливаем нашу команду специалистами международного уровня, чтобы иметь необходимую экспертизу и применять современные управленческие походы в сфере разведки и разработки месторождений", - заявил Александр Романюк, руководитель дивизиона "Разведка и добыча".

Напомним, что в "Нафтогазе" также работает бывшая заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она будет курировать международные судебные разбирательства с Россией.