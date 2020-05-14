НБУ разработал мобильное приложение для считывания данных с биометрических паспортов

Теперь клиентам с ID-картами не нужно носить бумажную справку о месте регистрации.

Национальный банк Украины разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических паспортов.

При помощи приложения можно бесконтактно и быстро считать информацию для идентификации клиента по его ID-карте или биометрическому загранпаспорту, сообщили на странице Нацбанка в Facebook.

По мнению НБУ, использование приложения в банковских отделениях облегчит жизнь и банкам, и клиентам.

"Банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов. Интегрировав это приложение в свою it-сеть, банк сразу сможет получать и сохранять в цифровом виде информацию о клиентах. А клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно носить с собой бумажную справку о месте регистрации", - говорится в сообщении.

Пилотная версия приложения доступна для загрузки в AppStore для iPhone. В перспективе его запустят и на Google Play.

Напомним, что с 28 апреля в Украине запрещено пополнение карт через терминалы свыше чем на 5000 гривен без идентификации клиента. Это не касается переводов с карты на карту, поскольку банковская карточка является уже идентифицированным продуктом.