«Исторический вопрос»: как парламент принимал «антиколомойский» закон

Рада на внеочередном заседании заслушала отчеты премьера Дениса Шмигаля и главы НБУ Якова Смолия об успешной борьбе с коронавирусом, стабильности экономики и банковской системы. Традиционной вишенкой на торте стал визит в парламент президента Владимира Зеленского , призвавшего проголосовать т.н. «антиколомойский» законопроект, что поставит крест на попытках олигарха вернуть национализированный «Приватбанк». Ожидаемо, это решение поддержали далеко не все «слуги народа». О подробностях – в репортаже LB.ua.

Адаптивная модель Шмыгаля

13 мая Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Спикер Дмитрий Разумков, открывая заседание, попросил поприветствовать членов Кабмина в правительственной ложе, на что фракции оппозиции ответили криками: «Позор!».

Фото: facebook/Дмитро Разумков

Премьер Денис Шмигаль начал с того, что ситуация с коронавирусом как в Украине, так и во всем мире, остаётся сложной. По словам премьера, Украина идёт по умеренному сценарию Польши. «Мы достигаем плато заболевших», – заверил он.

Проблему с невыплатой обещанных надбавок медикам премьер назвал недопустимой, пообещав, что Минздрав представит подробный отчёт. «А все виноватые в несвоевременных выплатах медикам понесут персональную ответственность», – пообещал он.

Ситуация с поддержкой малого и среднего бизнеса, по мнению Шмигаля, под контролем. Мол, только за неделю 7 тысяч предпринимателей подали заявки на получение кредитов на льготных условиях. При этом, ситуацию с безработицей назвал сложной: по итогам года она будет не меньше 9,4%.

Ключевым месседжем стало заявление о том, что после 22 мая карантин будет продлён, но с «адаптивной моделью». Органам местного самоуправления будут переданы полномочия по смягчению или же напротив усилению карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуацией. Но метро не откроют.

Фото: Макс Требухов

Вопросы депутатов к Шмигалю были острые. Показательно, что не только от оппозиции, но и от «слуг». Галина Янченко из «Слуги народа», как и Юлия Клименко из «Голоса», просили обосновать отказ запуска метро и общественного транспорта. «Ведь у людей нет по 300 грн., чтобы на такси добираться на работу», – сетовала Клименко, учитывая, что в столице в первый же день послабления карантина в разы взлетели цены на такси. Однако премьер был непоколебим. По его оценкам, запуск метро и транспорта спровоцирует вспышку заболевания и «положит всю страну».

Нардеп Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности» просил объяснить запрет выезжать украинцам на заработки. Премьер назвал это ложью: «Правительство ведёт переговоры с европейскими странами о возможности выезда наших людей. Но это должна быть официальная работа под страховые гарантии. И речь не должна идти о поездках на две недели туда-сюда. У нас не должно быть импорта-экспорта коронавируса».

Тарас Батенко из близкой к Игорю Коломойскому группы «За будущее» обвинил премьера лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова, в частности – в намеренном снижении мощностей АЭС и повышении тарифа на электроэнергию для промышленности. Денис Шмигаль и эти обвинения опроверг, заверив, что тариф для населения останется без изменений. Но в условиях снижения потребления электроэнергии на 9% за время карантина нужно было принимать такие «антикризисные» меры.

Фото: president.gov.ua

НБУ – «островок стабильности» или «группировка коррупции»?

Следующим депутаты заслушали главу НБУ Якова Смолия, заявившего об успешной работе Нацбанка в условиях коронавируса: банковская система стабильна, как и национальная валюта. «В марте мы видели нервозность на валютном рынке, для сдерживания курса НБУ потратил $2,2 млрд., что уже привело к ревальвации гривны», — выступал он.

Смолий напомнил: только за два месяца учетная ставка была снижена с 11 до рекордно низкого показателя – 8%. Также, по его словам, НБУ работает над тем, чтобы ипотека под 10% стала реальностью. Введены кредитные каникулы на время карантина без штрафных санкций. Он признался, что за первые две недели карантина наблюдался отток депозитов, но за последний месяц ситуация выровнялась.

Как и премьеру, главе НБУ пришлось выслушать немало нелестных слов о своей работе.

«У вас так все хорошо, что у нас у всех одно ощущение – мы живем с вами в разных странах... Мы не услышали ни одного объяснения о созданной вами пирамиде с ОВГЗ. Именно НБУ стал провокатором экономического кризиса, что вы должны признать», – заявил представитель «Батькивщины» Андрей Николаенко.

Не остался в стороне и Александр Дубинский – неформальный фронтмен группы Коломойского в «Слуге народа». По его мнению, «Смолий пришёл сюда для легализации уничтожения всей банковской системы ещё со времён Гонтаревой, когда «упали» больше 100 банков и были обворованы люди».

Тут же подключилась глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, назвавшая Нацбанк «группировкой высокоинтеллектуальный коррупции по отмыванию денег».

Фото: Макс Левин

«Падение курса гривны в 2014-2015 было искусственным, за что никто не ответил. За пять лет выведено больше $14 млрд. через депозитные сертификаты, и за это отвечает бывшее руководства страны и Гонтарева. Новый президент должен был отправить в отставку всю эту команду Нацбанка, но он продолжает с ними работать», – заявила лидер «Батькивщины».

Владимир Арьев из «Европейской солидарности» наоборот позитивно оценил работу регулятора: «То, что курс сегодня колеблется в пределах 10% – это достижение Нацбанка, который не позволил разрушить финансовую систему, в том числе от падения самого большого «ПриватБанка». Поэтому Нацбанк – островок стабильности».

В итоге, Дмитрий Разумков поручил банковскому комитету подготовить проект постановления. В комментарии LB.ua глава комитета и народный депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев рассказал, что «юридических оснований» для отставки Смолия нет. Поэтому в перспективе «может быть только политическая оценка».

Явление президента и «антиколомойский» закон по-быстрому

Перед рассмотрением главного вопроса повестки дня – «антиколомойского» законопроекта – появился Владимир Зеленский.

«Я не буду очень долго. Вопрос банковского закона и так затянулся... На повестке у нас с вами будет несколько исторических вопросов… Поэтому сегодня стоит вопрос о защите нашей экономики», – просил он нардепов нажать кнопки «за».

Фото: president.gov.ua/

Глава профильного комитета Даниил Гетманцев, начав представлять законопроект, тоже назвал закон историческим, напомнив, что ко второму чтению было подано больше 16 тысяч поправок с целью максимально затянуть его принятие. Для ускорения процедуры ранее уже были внесены изменения в регламент, а также проголосована специальная процедура «ad hoc», что позволило за пару недель комитету сократить количество поправок до 241-й.

Законопроект №2571-д – это ряд изменений в банковское законодательство, касающихся банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов. Главная его идея: неправильные решения госструктур о банкротстве банков – это не повод для отмены их решений, а значит возвращения банков. А чтобы получить компенсацию за них, нужно доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

В ходе обсуждения законопроекта Юлия Тимошенко назвала его «антиукраинским».

«Это закон не против «ПриватБанка», а прямо против суверенитета Украины. Кукловоды из МВФ должны знать, что закон нарушает 11 статей Конституции», – заявила она, добавив, что «Батькивщина» будет обращаться в КСУ для отмены закона как неконституционного.

Фото: Lb.ua

Процесс рассмотрения поправок был настолько динамичным, что меньше чем за час на табло появились финальные 270 «за»: законопроект поддержали 200 «слуг» (из 231 зарегистрированных), недостающие голоса дала «Европейская солидарность», «Голос» и 16 членов группы «Доверие».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после голосования выразил надежду, что закон будет подписан уже сегодня. Впрочем, оппоненты такие планы считают тщетными, обещая обратиться не только в КСУ, но для начала зарегистрировать проекты постановлений об отмене голосования.